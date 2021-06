La parte più profonda del cuore | Il Vangelo di oggi Martedì 1 Giugno 2021

Se nel mondo dobbiamo garantire il nostro impegno, la nostra correttezza e onestà, a Dio spetta la parte più profonda del nostro cuore

Liturgia di oggi Martedì 1 Giugno 2021

SAN GIUSTINO MARTIRE, MEMORIA7

Mi hanno raccontato menzogne gli orgogliosi

che non seguono la tua legge:

davanti ai re parlerò dei tuoi insegnamenti

e non dovrò vergognarmi. (Cf. Sal 118, 85.46)

Prima Lettura

Rimasi cieco.

Dal libro di Tobìa

Tb 2,9-14

Io, Tobi, in quella notte di Pentecoste, dopo aver seppellito il morto, mi lavai, entrai nel mio cortile e mi addormentai sotto il muro del cortile. Per il caldo che c’era tenevo la faccia scoperta, ignorando che sopra di me, nel muro, stavano dei passeri. Caddero sui miei occhi i loro escrementi ancora caldi, che mi produssero macchie bianche, e dovetti andare dai medici per la cura. Più essi però mi applicavano farmaci, più mi si oscuravano gli occhi, a causa delle macchie bianche, finché divenni cieco del tutto.

Per quattro anni rimasi cieco e ne soffrirono tutti i miei fratelli. Achikàr, nei due anni che precedettero la sua partenza per l’Elimàide, provvide al mio sostentamento.

In quel tempo mia moglie Anna lavorava a domicilio, tessendo la lana che rimandava poi ai padroni, ricevendone la paga. Ora nel settimo giorno del mese di Distro, quando tagliò il pezzo che aveva tessuto e lo mandò ai padroni, essi, oltre la mercede completa, le fecero dono di un capretto da mangiare.

Quando il capretto entrò in casa mia, si mise a belare. Chiamai allora mia moglie e le dissi: «Da dove viene questo capretto? Non sarà stato rubato? Restituiscilo ai padroni, poiché non abbiamo nessun diritto di mangiare una cosa rubata». Ella mi disse: «Mi è stato dato in più del salario». Ma io non le credevo e le ripetevo di restituirlo ai padroni e per questo mi vergognavo di lei. Allora per tutta risposta mi disse: «Dove sono le tue elemosine? Dove sono le tue buone opere? Ecco, lo si vede bene da come sei ridotto!».

Parola di Dio.

Salmo Responsoriale – Dal Sal 111 (112)

R. Saldo è il cuore del giusto che confida nel Signore.

Beato l’uomo che teme il Signore

e nei suoi precetti trova grande gioia.

Potente sulla terra sarà la sua stirpe,

la discendenza degli uomini retti sarà benedetta. R.

Cattive notizie non avrà da temere,

saldo è il suo cuore, confida nel Signore.

Sicuro è il suo cuore, non teme,

finché non vedrà la rovina dei suoi nemici. R.

Egli dona largamente ai poveri,

la sua giustizia rimane per sempre,

la sua fronte s’innalza nella gloria. R.

Il Vangelo di oggi Martedì 1 Giugno 2021

Quello che è di Cesare rendetelo a Cesare, e quello che è di Dio, a Dio.

Dal Vangelo secondo Marco

Mc 12,13-17

In quel tempo, mandarono da Gesù alcuni farisei ed erodiani, per coglierlo in fallo nel discorso.

Vennero e gli dissero: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno, ma insegni la via di Dio secondo verità. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare, o no?».

Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro: «Perché volete mettermi alla prova? Portatemi un denaro: voglio vederlo». Ed essi glielo portarono.

Allora disse loro: «Questa immagine e l’iscrizione, di chi sono?». Gli risposero: «Di Cesare». Gesù disse loro: «Quello che è di Cesare rendetelo a Cesare, e quello che è di Dio, a Dio».

E rimasero ammirati di lui.

Parola del Signore.

La parte più profonda del cuore | Il commento al Vangelo di oggi Martedì 1 Giugno 2021

Gesù risponde per le rime ai farisei che vogliono metterlo alla prova, quasi sperando che Gesù sia accusabile di sobillare il popolo contro Cesare. Ma Gesù conosce i loro cuori e, senza sdegno ma con fermezza, risponde loro che ciò che si deve al mondo va dato al mondo, e ai doveri che esso impone; ciò che è di Dio va invece dato a Dio.

Il commento al Vangelo di ieri

Gesù non ci dice che dobbiamo essere “fuori dal mondo”: ci dice che chi crede in lui appartiene a Dio, ma la correttezza, la lealtà, e il saper vivere non devono mancare, altrimenti si cadrebbe nell’ipocrisia di chi dice di amare Dio e poi non si comporta bene col prossimo. Cosa dobbiamo al mondo e a Dio? A Dio dobbiamo il nostro cuore. Se nel mondo dobbiamo garantire il nostro impegno, la nostra correttezza e onestà, a Dio spetta la parte più profonda del nostro cuore: l’amore, la fedeltà, la gratitudine, la lode.