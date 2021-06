Il dono più grande | Il Vangelo di oggi Lunedì 31 Maggio 2021

La Visitazione è la visita di Maria a Elisabetta, lo Spirito Santo che visita i loro cuori, e Maria che innalza Dio, il dono più grande

Liturgia di oggi Lunedì 31 Maggio 2021

VISITAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA – FESTA7

Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio,

e vi narrerò quanto ha fatto il Signore per l’anima mia. (Cfr. Sal 65, 16)

Prima Lettura

Re d’Israele è il Signore in mezzo a te.

Dal libro del profeta Sofonìa

Sof 3,14-18

Rallégrati, figlia di Sion,

grida di gioia, Israele,

esulta e acclama con tutto il cuore,

figlia di Gerusalemme!

Il Signore ha revocato la tua condanna,

ha disperso il tuo nemico.

Re d’Israele è il Signore in mezzo a te,

tu non temerai più alcuna sventura.

In quel giorno si dirà a Gerusalemme:

«Non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia!

Il Signore, tuo Dio, in mezzo a te

è un salvatore potente.

Gioirà per te,

ti rinnoverà con il suo amore,

esulterà per te con grida di gioia».

Parola di Dio.

Salmo Responsoriale – Da Is 12,2-6

R. Grande in mezzo a te è il Santo d’Israele.

Ecco, Dio è la mia salvezza;

io avrò fiducia, non avrò timore,

perché mia forza e mio canto è il Signore;

egli è stato la mia salvezza. R.

Attingerete acqua con gioia

alle sorgenti della salvezza.

Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome,

proclamate fra i popoli le sue opere,

fate ricordare che il suo nome è sublime. R.

Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse,

le conosca tutta la terra.

Canta ed esulta, tu che abiti in Sion,

perché grande in mezzo a te è il Santo d’Israele. R.

Il Vangelo di oggi Lunedì 31 Maggio 2021

Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente: ha innalzato gli umili.

Dal Vangelo secondo Luca

Lc 1,39-56

In quei giorni, Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda.

Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo.

Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto».

Allora Maria disse:

«L’anima mia magnifica il Signore

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,

perché ha guardato l’umiltà della sua serva.

D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.

Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente

e Santo è il suo nome;

di generazione in generazione la sua misericordia

per quelli che lo temono.

Ha spiegato la potenza del suo braccio,

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;

ha rovesciato i potenti dai troni,

ha innalzato gli umili;

ha ricolmato di beni gli affamati,

ha rimandato i ricchi a mani vuote.

Ha soccorso Israele, suo servo,

ricordandosi della sua misericordia,

come aveva detto ai nostri padri,

per Abramo e la sua discendenza, per sempre».

Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua.

Parola del Signore

Il dono più grande | Il commento al Vangelo di oggi Lunedì 31 Maggio 2021

Appena saputo che Elisabetta fosse incinta, Maria si reca da lei con sollecitudine e amore. Maria è l’amorevole madre dell’umanità e, seppure incinta da poco, come secondo le parole dell’Angelo ad opera dello Spirito Santo, non lesina di andare dalla cugina e assisterla nel primo periodo della gravidanza. Ecco come la carità di Maria, esemplare, ci mostra che il dono di sé è il dono più prezioso che si possa fare.

Elisabetta, appena udito il saluto di Maria, ha un sussulto nel grembo: il figlio, Giovanni il Battista, nell’udire il saluto di Maria ode in qualche modo il saluto del Verbo incarnato che è dentro di lei. A quel punto è tutto chiaro anche per Elisabetta: lo Spirito Santo misteriosamente agisce nel suo cuore e le fa innalzare una lode a Maria, come “benedetta fra le donne” e “beata” per aver “creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto”.

A quel punto Maria intona il Magnificat, la lode più bella a Dio mai composta, perché tessuta dal cuore di Maria, l’umile per eccellenza.

La Visitazione, che oggi viene celebrata, è proprio tutto questo: Maria che visita Elisabetta, lo Spirito Santo che visita i cuori delle due donne, e Maria che innalza Dio sopra ogni cosa, perché lui è il dono più grande, il fine e il senso della nostra vita.