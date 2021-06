La coppetta mestruale è un’ottima alternativa all’assorbente. Ci sono diversi modelli creati con materiali differenti per assecondare le varie richieste. Ecco come sceglierla, come inserirla e tutti i benefit.

Negli ultimi anni è cresciuto l’interesse per la coppetta mestruale adibita a raccogliere il sangue nel corso dei giorni di flusso. Molte donne che l’hanno provata la consigliano per la sua praticità e il maggior comfort. Inoltre sul mercato ce ne sono di materiali diversi tra cui scegliere. Se vi approcciate per la prima volta a questo strumento potrebbe essere utile avere alcune indicazioni.

La coppetta mestruale: come si usa e i materiali

E’ costituita da materiali biocompatibili: lattice, caucciù o silicone, tutti morbidi e capaci di adattarsi perfettamente al corpo femminile. Per inserirla bisogna piegarla, una volta dentro si apre e ha un effetto ventosa, nel senso che è stabilmente attaccata, per rimuoverla c’è un beccuccio all’estremità.

Dal momento che raccoglie il sangue va dunque svuotata in maniera regolare nel wc e sciacquata prima di reinserirla. Tra un flusso è l’altro è fondamentale sterilizzarla e tenerla conservata in un sacchetto. Spesso e volentieri con la coppetta viene venduto il contenitore apposito

Tutti i vantaggi di questo presidio medico

Innanzitutto con questo presidio sanitario si può dire addio ad assorbenti esterni ed interni. I vantaggi sono tanti, eccone alcuni:

può essere tenuta per molte ore, in media raccolgono tra i 2-30 ml, ma ce ne sono anche per chi ha flussi più abbondanti, oltre i 30 ml. In teoria potrebbe essere indossata anche fino a 12 ore, a seconda del flusso, inizialmente però è meglio svuotarla più di 2 volte al giorno

dura diversi anni se ben conservata e utilizzata, all'incirca dai 5 ai 10 anni

all’incirca dai 5 ai 10 anni è facilmente trasportabile, in borsetta, durante i viaggi

non altera l’equilibrio della mucosa vaginale, non c’è nessun pericolo che rimangano fibre sintetiche nella vagina

non inquina, perché è riutilizzabile, questo vuol dire mettere fine ai tanti assorbenti nella spazzatura, che oltretutto non sono facili da smaltire

non ci saranno più spiacevoli perdite che ti macchiano i vestiti

è l’ideale quando sei impegnata in attività dinamiche, che si tratti di lavoro, andare al mare, in piscina, in montagna, ecc…

costa all’incirca tra i 30 – 50 Euro cifra che si ammortizza facilmente considerando quanto si pagano i vari assorbenti

Quali modelli

Ce ne sono di due tipi: