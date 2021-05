Trascorrere tante ore al pc, a casa, in posizione scomode per lavorare può nuocere alla nostra salute, ecco cosa fare per rimane in forma.

Nonostante sia passato più di un anno da quando si è diffuso lo smart working nelle nostre case, per ragioni di sicurezza causati dalla pandemia, ancora tante persone non sono riuscite a procurarsi sedute ergonomiche o condizioni ottimali per svolgere le proprie mansioni da remoto.

I rischi dello smart working

E’ chiaro che si è trascorso o si sta ancora trascorrendo molto più tempo a casa che in ufficio o all’aperto; per quanto riguarda il lavoro, ma solo poche aziende virtuose sono venute incontro ai dipendenti fornendo loro strumenti o incentivi per rendere più confortevole e sicuro l’angolo di lavoro in ambiente domestici. Restare seduti a lungo, in posizioni scomode e dannose per il corpo, senza pause, muovendosi pochissimo avendo annullato anche il percorso per raggiungere il lavoro, ecc.. tutto questo finisce col nuocere in vari modi al nostro fisico. Ecco cosa fare per restare in forma.

Tre suggerimenti per restare in salute lavorando da casa

1)Flessione ed estensione del polso: stendete bene il braccio destro davanti a voi, il palmo dev’essere rivolto verso il basso, mentre con l’aiuto della mano sinistra puntate le dita in direzione del pavimento. Tenete questa posizione per 30 secondi poi, con la sinistra puntate le dita leggermente verso l’alto fino a sentire un po’ di tensione, restate in questo stato per 30 secondi, successivamente fatelo con i palmi verso l’alto.

2) Sciogliere la colonna vertebrale: in questo caso potete restare perfettamente seduti sulla sedia e allungare un braccio in avanti appoggiandolo sul ginocchio opposto, a quel punto mettete l’altra mano dietro la schiena e appoggiatela sulla sedia, ora girate il busto e la testa nella parte del braccio posteriore. E’ importante ricordarsi di respirare 2 o 3 volte, successivamente ripetete queste operazioni per l’altro lato.

3) Le gambe: innanzitutto dovete fare delle pause e alzarvi dalla sedia ogni tanto. Allora, sollevate un piede da terra e state in equilibrio. Tenete questa posizione per 20 secondi. Ripetete per entrambi i lati cinque o sei volte al giorno. Un altro esercizio è quello di stare con la schiena dritta, ma non appoggiatevi allo schienale, sollevate le gambe fino a distenderle per bene fino all’altezza di 20 cm di distanza dal pavimento. Sforzatevi di rimanere così per qualche secondo e rifate l’esercizio.