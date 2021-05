Tatuaggi piccoli: dove farli e tutte le idee per ispirarsi

I tatuaggi piccoli sono di moda, semplici o più elaborati sono anche un modo discreto per avvicinarsi a questa antica pratica. Si possono posizionare facilmente in varie parti del corpo.

I tatuaggi piccoli sono molto graziosi e, a differenza di quelli che occupano più spazio, si caratterizzano per essere un po’ meno impegnativi e più facilmente collocabili sul corpo. A loro vantaggio infatti hanno le trascurabili dimensioni che consentono magari di tenerli nascosti e svelarli solo a determinate persone. Inoltre possono avere diversi significati o rappresentare momenti importanti della nostra vita.

A chi rivolgersi e cosa sapere

Innanzitutto bisogna sapere che dovete rivolgervi a un tatuatore esperto, ma in caso non foste convinte al 100% è meglio scegliere un tatuaggio temporaneo. Questa è un’arte di origine antica, ma bisogna ricordare che si tratta di una modifica permanente del corpo e agire di conseguenza.

Tutti i tatuaggi piccoli: le varietà e le caratteristiche

Tatuaggi sul polso

Si tratta di una parte dove brevi scritte riguardanti amore, serenità, ecc… e disegni minuscoli dalle più svariate fantasie, vengono notati solo da chi ci dedica particolare attenzione. Una volta venivano usati come protezione dalle malattie, in particolare erano i marinai che si appropriavano della stella nautica nella speranza che li conducesse dove dovevano arrivare.

Tatuaggi sulle dita

La pelle delle mani è sottile dunque vanno usati aghi piccoli con grande precisione. Per questo chiedete a un esperto. Ultimamente molte coppie di sposi richiedono questa modalità invece del classico anello. Può essere la data del matrimonio, oppure il simbolo dell’anello o ancora un disegno particolare per la coppia.

Tatuaggi caviglie

E’ un luogo certamente molto sensuale. Anche in questo caso c’è solo da sbizzarrirsi, può essere qualcosa di simpatico, oppure simulare una cavigliera, un disegnino allegro, una scritta. L’estate poi coi sandali e i pantaloni corti è proprio la stagione giusta per farlo e sfoggiarlo con orgoglio sulla pelle abbronzata.

Tatuaggi sul collo

Zona molto amata dalle donne, ma potenzialmente dolorosa. Questa infatti presenta tante terminazioni nervose. Inoltre la pelle è poco spessa e non ci sono muscoli in evidenza che possano lenire un po’ la sensazione dell’ago. Infine il posto è molto visibile a meno che non si abbiano i capelli lunghi o si indossino sempre sciarpe e pashmine. Se lo scopo è la visibilità allora è giusto procedere.