Saman Abbas, spunta un altro video: zio e cugini filmati con pala e secchi plastica nei pressi della casa. Ecco cos’è successo

Saman Abbas, 18enne pakistana scomparsa da più di un mese da Novellara (Reggio Emilia), comparirebbe in un filmato con alcune delle persone indagate. La procura di Reggio Emilia ha avviato un procedimento per omicidio e occultamento di cadavere contro il padre di Saman, la madre, lo zio e i due cugini. Ora spunta fuori un altro filmato e proprio quelle foto potrebbero essere le ultime in cui Saman è viva.

Si sospetta che la 18enne possa essere stata assassinata dai familiari poiché contraria a delle nozze combinate. Il video mostra la ragazza uscire da casa con degli uomini, mentre in un altro filmato si vedono tre uomini con due pale e un secchio con dentro un sacchetto azzurro e un piede di porco. Il filmato è ripreso dalle telecamere di sicurezza accanto a casa della ragazza e le persone nel video sarebbero zio e due cugini della 18enne.

Saman Abbas aveva sporto denuncia contro i genitori e viveva in una struttura protetta, ma lo scorso 11 aprile aveva deciso di tornare a casa dai familiari. In seguito i carabinieri sono andati a cercarla ma non hanno trovato nessuno e hanno scoperto che i genitori della ragazza avevano fatto ritorno in Pakistan senza avvisare i datori di lavoro. Arrestato in Francia, in fuga, anche un cugino della 18enne.