Da domani tutti potranno prenotare il vaccino. L’annuncio di Speranza

Il ministro della Salute annuncia il via alle prenotazioni senza limiti di età dal 3 giugno. Giugno mese decisivo, ma alcune regioni devono accelerare. Preoccupano le varianti, possibile necessaria una terza dose.

Via ai vaccini per tutti senza limiti di età. Lo annuncia sul suo profilo Facebook il ministro della Salute Roberto Speranza:“Da domani tutti potranno prenotare il vaccino antiCovid. Possiamo ancora accelerare la nostra campagna per superare questa stagione così difficile“, scrive il ministro che aggiunge “Buona festa della Repubblica a tutti“. L’annuncio era stato anticipato dal commissario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo.

Il 3 giugno nuove fasce d’età potranno quindi prenotare il vaccino, ma alcune vanno più a rilento e sono ancora indietro. Nel Trentino si è fermi agli over 50, così come nel Lazio al momento, si può prenotare attraverso il sito di Salute Lazio solo chi ha più di 40 anni. Ad oggi circa un italiano su cinque ha completato il ciclo vaccinale contro Covid-19, per un totale di 11.871.163 persone totalmente coperte nel nostro Paese. Le dosi somministrate sono quasi 34 milioni e mezzo, su 36.702.939 farmaci consegnati.

In arrivo questa settimana altri 2,5 milioni di dosi di vaccini oltre ai 3,5 milioni di Pfizer già in distribuzione. Da fonti del ministero della Salute, si apprende che oggi dovrebbero essere consegnate all’hub della Difesa a Pratica di Mare circa 370mila dosi di Johnson & Johnson, domani 1,7 milioni di Astrazeneca e venerdì quasi 400mila dosi di Moderna.

Preoccupano ovviamente le numerose varianti del Covid che si stanno diffondendo in maniera negli altri paesi. L’ipotesi dunque di ricorrere a una terza dose per chi ha ricevuto Pfizer, Moderna e AstraZeneca si fa più concreta, ne stanno discutendo in questi giorni all’Istituto superiore di sanità e del Comitato tecnico scientifico. La novità è che potranno essere i medici di base a preoccuparsi delle inoculazioni nel prossimo autunno.