Bimbo di tre anni investito, il conducente di 72 anni non aveva la patente

Un uomo di 72 anni è entrato in un viale pedonale del Parco Lago Nord e uscendo di strada per una discesa ha investito un bimbo di 3 anni

Una famiglia sudamericana composta da genitori e figlio di 3 anni si stava godendo una gita sul laghetto del Parco Lago Nord a Paderno Dugnano (MI), quando dall’alto una Ford Focus è piombata su di loro investendo il bimbo e colpendo la coppia di striscio. L’auto è caduta in una zona dove è vietata la circolazione alle auto.

Il bimbo perde conoscenza e va in arresto cardiaco ma i soccorritori prontamente riescono a rianimarlo e a portato in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove lo ricoverano in codice rosso e prognosi riservata.

Si scopre poi che l’uomo che guidava la Ford Focus era un uomo di 72 anni che non aveva neppure la patente di guida. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, che hanno rimosso l’auto e i carabinieri di Paderno Dugnano. Secondo una prima ricostruzione, il 72enne è entrato nell’area del parco, una ex cava di sabbia e ghiaia dal cancello di via Valassina. Poi l’uomo ha percorso i tratti riservati a pedoni, ciclisti e mezzi di soccorsi nonché forze dell’ordine.

Arrivato in cima a una collinetta avrebbe perso il controllo del veicolo che è precipitato in basso lungo le scale pedonali fino all’area delle sponde del laghetto artificiale. Ha quindi travolto il bimbo in pieno e i genitori di striscio.

Le condizioni del bambino sono gravi, con diversi traumi al corpo, e il bimbo è ricoverato a Bergamo. Il suo stato di salute è “stazionario” e il bimbo è sotto sedazione. Meno grave la madre del bimbo e il padre è illeso.

Secondo gli inquirenti, l’uomo non era ubriaco né sotto effetto di droghe, ma non aveva mai preso la patente. A suo carico c’è una denuncia per omissione di soccorso a maggio dopo un incidente provocato da lui a Milano.