Cadavere carbonizzato in auto nella campagna: giallo sull’identità della vittima

Un cadavere è stato ritrovato questa mattina all’interno di un’auto data alle fiamme nelle campagne di Gassino, in provincia di Torino. L’identità della vittima, al momento, è sconosciuta. Non si sa neanche se si tratti di un uomo o di una donna. L’ipotesi è che possa essersi trattato di un omicidio, ma gli inquirenti non escludono alcuna possibilità.

Una drammatica scoperta questa mattina a Gassino, in provincia di Torino. I militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri, intorno alle 8.50 di giovedì 3 giugno, hanno rinvenuto nelle campagne un’auto, recentemente data alle fiamme, con all’interno un cadavere carbonizzato. I contorni della vicenda non sono ancora chiari. Le forze dell’ordine stanno tentando di risalire all’identità della vittima, anche tramite le indagini sulla Fiat Panda, a cui è stata staccata la targa. Al momento, tuttavia, non si saprebbe neanche se il corpo sia di un uomo o di una donna. Le prime ipotesi rivelano che potrebbe essersi trattato di un omicidio, ma nessuna possibilità può ancora essere esclusa.

Sul giallo è stata aperta un’indagine. I Carabinieri di Torino si sono recati sul posto al fine di effettuare i rilievi tecnici. Insieme a questi ultimi il medico legale incaricato dalla Procura della Repubblica di Ivrea. Il suo contributo sarà fondamentale al fine di comprendere di chi sia il cadavere carbonizzato rinvenuto questa mattina nell’auto incendiata a Gassino, in provincia di Torino.