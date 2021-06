Pugni in faccia alla compagna in strada: arrestato 32enne

Un uomo a Ivrea è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Il 32enne ha brutalmente picchiato la compagna di notte in strada. Ad allertare le forze dell’ordine i residenti della zona, i quali sono stati richiamati dalle urla di dolore della vittima. La donna è stata trasportata in ospedale, dove le sono state curate le ecchimosi sul volto.

Ennesimo episodio di violenza sulle donne. Una trentaseienne ad Ivrea, in provincia di Torino, la notte scorsa è stata brutalmente aggredita in strada dal compagno, di quattro anni più giovane. Pugni e schiaffi in faccia, tanto da provocarle diverse ecchimosi sul volto, il distaccamento di un dente e lesioni ad un labbro sanguinante. I motivi della lite al culmine della quale è scaturita l’aggressione non sono ancora noti, ma sembrerebbe che l’uomo fosse visibilmente ubriaco. I Carabinieri sono stati allertati dai residenti della zona di via Gramsci, i quali si sono preoccupati sentendo le urla di rabbia del trentaduenne e quelle di dolore della vittima.

All’arrivo della pattuglia, l’uomo ha aggredito anche gli agenti del 112 nel tentativo di evitare l’arresto. Nel mentre ha tentato di continuare a picchiare anche la compagna. Immediate le manette. Adesso è accusato di maltrattamenti in famiglia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. La donna invece è stata trasportata presso l’ospedale di Ivrea. I medici hanno prontamente curato le ecchimosi sul volto e presto verrà dimessa. Il compito degli inquirenti sarà quello di chiarire se ci fossero stati ulteriori episodi di violenza in precedenza. Il trentaduenne intanto resta in carcere.