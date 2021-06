Deve partorire ma non può lasciare soli due figli, intervengono i Carabinieri e glieli accudiscono

Quando si dice intervento provvidenziale, probabilmente si parla di un caso del genere. La vicenda parla di una mamma che doveva andare in ospedale d’urgenza per partorire il suo terzo figlio, ma non poteva lasciare a casa da soli i due figli più piccoli.

La madre deve essere portata in ospedale per un parto d’urgenza, ma i medici del 118 non potevano portarla via per evitare di lasciare soli i due figli della donna, un maschio di tre anni e una femmina di due. Questo l’allarme scattato la notte scorsa al 112 e che ha portato i carabinieri della Tenenza di Mascalucia a prendersi cura dei due bambini in attesa dell’arrivo del padre, da Siracusa.

I due militari, entrambi genitori, hanno messo a frutto la loro esperienza personale per fare compagnia e intrattenere i due fratellini fino a quando non è arrivato il loro papà.