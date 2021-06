Accoltellano a morte un 38enne dopo il calcetto: 6 persone arrestate

La polizia ha arrestato sei peruviani a Milano per l’omicidio di Adrian Silva Yparraguirre, peruviano anche lui, supporter della squadra rivale di calcetto

La polizia ha arrestato sei uomini peruviani, tifosi della squadra amatoriale di calcetto Milano Grone, ritenuti colpevoli dell’omicidio di Adrian Silva Yparraguirre, 38 anni peruviano, supporter della squadra rivale Universitario de Deportes. Il delitto è avvenuto sabato scorso a Milano, in via del Ricordo.

Da quanto emerso dalle indagini, poco prima dell’inizio della semifinale del trofeo amatoriale “The Super League Milano” che si sarebbe dovuta tenere tra Sporting Cristal e Garra Crema, è partita un’accesa discussione per via delle rivalità calcistiche, e i sei uomini hanno accerchiato il 38enne. Quattro di loro erano muniti di coltello e lo hanno colpito a morte alla schiena e al torace.

L’uomo ha barcollato per alcuni attimi avvicinandosi alla moglie non distante e poi si è accasciato a terra. Lo hanno subito soccorso mentre gli aggressori sono fuggiti. Purtroppo l’uomo era troppo grave, non ce l’ha fatta ed è morto in ospedale.

Da qui sono scattate le indagini dei poliziotti che con l’aiuto di testimoni e delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza hanno individuato i responsabili. Intanto costoro si erano rifugiati in case di amici e intendevano fuggire all’estero per sfuggire all’arresto.

I poliziotti hanno quindi eseguito numerose perquisizioni in diverse abitazioni dell’hinterland milanese e hanno arrestato i sei uomini. Qualcuno dei fuggitivi si è costituito, sentendosi ormai alle strette. Durante le perquisizioni sequestrati tre coltelli e gli abiti indossati nel corso dell’aggressione.