Bassetti: «Rischio trombosi per vaccinati che viaggiano in aereo è cretinata»

«È una cavolata enorme» commenta così Matteo Bassetti la bufala su un maggiore rischio di trombosi per i vaccinati che viaggiano in aereo.

Matteo Bassetti risponde duramente alla bufala che sta circolando nelle ultime ore: sembrerebbe che alcune compagnie aeree vogliano vietare l’imbarco ai vaccinati. Il motivo? Un rischio maggiore di trombosi ad alta quota.

Il commento

Il Direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova interviene: «Io vorrei capire chi dice queste cretinate!». E aggiunge: «È una cavolata enorme. Non diciamo baggianate, per favore».

LEGGI ANCHE: Bonus Irpef da 100 euro: ecco chi ne ha diritto e come funziona

«È una cosa che non esiste. E poi, praticamente, le compagnie aeree non farebbero salire più nessuno. Fanno salire solo i non vaccinati? Negli Stati Uniti son rimasti il 25%» afferma. «Non diciamo cretinate – ribadisce Matteo Bassetti – che quando poi sono troppo grosse bisogna aprire la finestra per farle uscire».