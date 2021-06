Ancora un morto sul lavoro, vittima nel bergamasco

Ancora un morto sul posto di lavoro. Le vittime da “morti bianche” nel 2021 sono in preoccupante aumento.

Anche oggi si registra un morto sul posto di lavoro. Un uomo è deceduto questa mattina in un cantiere a Leffe, in provincia di Bergamo. La vittima è un 59enne, B.B. che intorno alle 7.45 è stato travolto mentre lavorava alla Plastic Leffe, in via Pezzoli D’Albertoni. L’operaio ha riportato un gravissimo trauma da schiacciamento e i soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri per le indagini.

La vittima abitava a Treviso e, stando a quanto ricostruito da vigili del fuoco e carabinieri intervenuti alla ditta bergamasca, sarebbe stato travolto da un carico di 5 quintali che stava scaricando dal mezzo pesante che aveva appena parcheggiato nel cortile dell’azienda di Leffe. L’incidente sarebbe avvenuto mentre l’autotrasportatore stava sciogliendo le cinghie che reggevano il carico, che lo ha appunto travolto. I soccorsi sono stati vani.

Solo nel primo quadrimestre del 2021, stando ai dati Inail, sono 306 i morti sul posto di lavoro, il 9,3% in più rispetto allo stesso periodo del 2020. Un dato generale quantifica che in Italia sono circa 1.200 persone morte sul lavoro ogni anno.