Roland Garros e gare truccate: arrestata la giovane tennista Yana Sizikova

Scatta l’inchiesta per gare truccate al Roland Garros: a finire in manette è Yana Sizikova, la giovane tennista russa fermata al termine del match di doppio. La Procura di Parigi parla di truffa e corruzione sportiva.

Yana Sizikova, nota tennista russa di 26 anni, è stata arrestata nella serata di giovedì, al termine del match in doppio (perso insieme a Ekaterina Alexandrova) contro le australiane Storm Sanders e Ajla Tomljanovic. Secondo quanto si apprende dal quotidiano francese Le Parisien, l’arresto della tennista è stato piuttosto movimentato, e ha visto coinvolto il servizio di sicurezza del torneo, intento ad ostacolare l’operato dei poliziotti. L’atleta sarebbe coinvolta in una inchiesta aperta lo scorso ottobre dalla procura di Parigi, inerente a un giro di scommesse truccate, truffa e corruzione sportiva.

Arrestata e interrogata, perquisita anche la camera d’albergo

Sempre secondo quanto si apprende dai media internazionali, la giocatrice sarebbe stata fermata nei locali del Servizio Centrale Corse e Giochi (SCCJ), tra gli spogliatoi e l’uscita, dalla polizia giudiziaria alla fine di un massaggio fisioterapico. L’atleta avrebbe in seguito subito anche delle perquisizioni nella sua camera d’albergo. A farla finire al centro dell’inchiesta sarebbe stato il match di primo turno di doppio femminile, giocato lo scorso anno a Porte d’Auteuil insieme all’americana Madison Brengle contro le rumene Andreea Mitu e Patricia Maria.

I sospetti, in particolare, riguarderebbero il quinto game del secondo set, per il cui risultato sarebbero state scommesse decine di migliaia di euro con diversi operatori e in più Paesi. In questo caso, la vittoria del game da parte dalle rumene sarebbe stata coadiuvata dalla stessa russa, che ha commesso due doppi falli e ha sbagliato un punto.

Sizikova non è una stella di punta del circuito: classificata come 765sima al mondo in singolare, nel doppio ha vinto l’unico titolo della sua carriera nel 2019, insieme alla connazionale Anastasia Potapova. Secondo quanto riportato dalla Wta, i suoi guadagni in carriera si aggirano dunque sui 170.000 euro. Stipendio, questo, che stonerebbe con lo stile di vita apparentemente lussuoso che la giovane tennista sfoggia sui social – almeno secondo gli appassionati che la seguono su Instagram e sui suoi profili ufficiali.