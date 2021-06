Intelligence Usa: nessuna conferma sulla presenza di alieni nello spazio

L’intelligence Usa non è riuscita a trovare conferma sulla presenza di alieni nello spazio. Ecco perché

L’intelligence americana non è riuscita a trovare conferma sulla presenza di alieni nello spazio. È quanto riporta la Cnn precisando che per i funzionari Usa gli oggetti volanti non identificati incontrati dai piloti della Marina Usa negli ultimi anni non si possono considerare astronavi aliene.

Tali oggetti non sono stati identificati, però, come dicono le fonti citate dal New York Times.

Inoltre, tre delle cinque fonti citate dal New York Times non hanno scartato l’ipotesi di una possibile presenza aliena nello spazio e neppure la possibilità che tali oggetti appartenessero ad aerei russi o cinesi, insinuando dubbi sulla sicurezza nazionale, come asserisce una delle fonti.