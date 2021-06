Grillo, chiesto rinvio a giudizio per Ciro e i 3 amici: udienza il 25 giugno

È stato chiesto il rinvio a giudizio dalla procura di Tempio Pausania, per Ciro Grillo e i suoi tre amici, nell’ambito dell’inchiesta sulla presunta violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazza italo norvegese.

I fatti risalgono al luglio del 2019 e sarebbero avvenuti nell’abitazione di Grillo a Porto Cervo. La Ragazza allora aveva 19 anni. L’udienza è stata fissata per il 25 giugno. I quattro sono accusati di violenza sessuale di gruppo, e per Ciro Grillo, Lauria e Capitta c’è anche l’accusa di violenza sessuale nei confronti dell’amica della studentesse per una serie di foto oscene scattate mentre lei dormiva.