Trovato il cadavere di un uomo in una valigia per strada: “Il mio fidanzato era morto da giorni, non sapevo che fare”

Macabra scoperta questa mattina a Roma. Il corpo di un uomo è stato trovato in via Federico Sacco, all’interno di una valigia, abbandonata per strada. L’allarme di un passante, che ha contattato il 112, intorno alle 7 del mattino.

Il passante avrebbe notato intorno alla valigia delle macchie di sangue che fuoriuscivano. Sul posto la polizia. Gli agenti, dopo aver visto all’interno la testa di un uomo, seguendo le tracce di sangue sono arrivati ad un appartamento dove hanno trovato la compagna. La donna avrebbe detto che, morto da diversi giorni, si sarebbe disfatta del corpo. Sul caso indaga la squadra mobile.

Secondo quanto si è appreso, la valigia era chiusa con del nastro adesivo ed era stata lasciata vicino a un’auto. Da una fessura gli investigatori, arrivati sul posto, hanno intravisto una testa. L’uomo è stato identificato dalla polizia. Si tratta di un 37enne italiano, con precedenti di polizia. Al vaglio la posizione della compagna di 39 anni.

Al vaglio le telecamere



Si farà l’autopsia sul corpo del 37enne. Al loro arrivo gli agenti delle Volanti della Questura di Roma hanno trovato il cadavere all’interno di un trolley. Il corpo, secondo quanto si apprende, era intero e la parte che fuoriusciva dalla valigia era coperta con una busta. I poliziotti hanno seguito le tracce ematiche che, ad un tratto, si sono interrotte, ma hanno avvertito un forte odore di candeggina che li ha portati fino all’abitazione dove è stata trovata la compagna. Il decesso potrebbe risalire a domenica. Si cercando eventuali registrazioni delle telecamere di videosorveglianza per chiarire se qualcuno abbia aiutato la donna a portare in strada il corpo. La compagna avrebbe raccontato di averlo trascinato sulle ruote del trolley. Ascoltati in queste ore dagli investigatori vicini e testimoni.