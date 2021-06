«Non possiamo promuovere tutti», audio incastra commissari durante esame di avvocato

Un audio registrato per errore ha messo luce su alcune presunte irregolarità nello svolgimento dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato. “Non possiamo promuoverli tutti”, dice uno dei commissari al momento di dare un giudizio. I candidati hanno ascoltato la discussione in diretta e quelle frasi sono state diffuse sul web. Il Ministero della Giustizia adesso intende effettuare le necessarie verifiche.

Uno scandalo durante l’esame di abilitazione alla professione di avvocato. I commissari di Lecce ieri mattina stavano esaminando i candidati di Brescia quando, al momento del giudizio, il microfono di uno dei componenti del consiglio pugliese è rimasto inavvertitamente aperto. Due, infatti, erano in Corte d’Appello, mentre il terzo era collegato da remoto. “Non possiamo promuoverli tutti, stiamo bassi”. Questa la frase incriminata. In discussione il futuro di uno degli aspiranti avvocati, il quale alla fine è stato promosso con 18. Altri, tuttavia, non hanno superato la prova. L’audio choc è stato successivamente diffuso sui social network. La questione ha generato numerose polemiche. Il Ministero della Giustizia, a tal proposito, intende effettuare le necessarie verifiche sulla regolarità dell’esame.

L’audio del commissario all’esame da avvocato

La svista del commissario di Lecce collegato da remoto all’esame da avvocato ha messo alla luce alcune presunte irregolarità nei giudizi. “Quanti ne avete promossi fino ad ora? Non possiamo promuoverli tutti, stiamo bassi”, sottolinea. Gli altri due, da parte loro, sembrano essere d’accordo, tanto che cercano di mettere in difficoltà il candidato sottoposto a giudizio con alcuni quesiti di complessità particolarmente elevata. “Ho fatto apposta una domanda”, dice uno. “Io una domanda insidiosa posso farla”, aggiunge l’altro. Alla fine il candidato riesce a districarsi tra le insidie postegli di fronte, ma ottiene soltanto 18 perché «i due avvocati si sono impuntati», si legge nella denuncia sui social network.

Gli audio diffusi su Internet hanno preoccupato diversi aspiranti avvocati che, in questi giorni, si apprestano a svolgere l’esame da remoto – soltanto orale, senza scritto – a causa delle norme utili ad evitare la diffusione del Covid-19. I candidati di Brescia, che verranno esaminati dalla commissione di Lecce, sono ben 475. Nel corso della sessione di qualche giorno fa, su 30 esaminati, ne erano stati promossi 26. Finora, tuttavia, nessuno aveva manifestato pubblicamente dissenso per gli esiti. La discussione tra i commissari inavvertitamente ascoltata da tutti coloro che erano collegati, tuttavia, ha dato vita alla polemica. Adesso spetterà al Ministero della Giustizia valutare la necessità di mettere in atto eventuali provvedimenti.