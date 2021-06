Previsioni Meteo OGGI sabato 5 | cieli coperti

Nella giornata di oggi sabato le previsioni meteo del 5 giugno. Al nord cieli nuvolosi con possibilità di rovesci. Al centro cieli prevalentemente nuvolosi nel corsi della giornata. Al sud cieli coperti per tutto il giorno. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di sabato 5 giugno

Nord:

Nuvolosità compatta al mattino su alpi e prealpi occidentali, con rovesci o temporali sparsi in graduale estensione dalla seconda parte della mattinata anche ai restanti settori alpini e prealpini; velature medio alte interesseranno gradualmente le rimanenti aree del settentrione con locali piogge o rovesci in pianura tra Piemonte e Lombardia.

Centro e Sardegna:

Una estesa copertura nuvolosa sarà responsabile, nella prima parte della giornata, di locali precipitazioni su Lazio centro meridionale e Umbria sud orientale, su Sardegna settentrionale, con fenomeni anche temporaleschi, e Toscana dove, su queste ultime due regioni, tenderanno ad assorbirsi durante il pomeriggio.

Sud e Sicilia:

Velature medio alte in transito su tutto il settore con deboli piogge al mattino su aree interne campane; graduali schiarite a partire dalle ore pomeridiane.

Temperature:

Minime in aumento su tutto il paese; massime in diminuzione anche marcata al centro-nord peninsulare, Sardegna settentrionale, Campania ed aree interne del Molise; in aumento sul resto della Sardegna; stazionarie altrove.

Venti:

Deboli variabili, con tendenza a divenire moderati occidentali in serata sulla Sardegna.

Mari:

Da poco mossi a mossi il mare e canale di Sardegna; poco mossi o quasi calmi i restanti mari.