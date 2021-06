Spagna, rissa degenera in sparatoria: feriti due italiani, uno è grave

La sparatoria è avvenuta all’alba, in un’abitazine privata a Santa Eulària durante una festa.

Due giovani di nazionalità italiana sono rimasti feriti a Ibiza in una sparatoria avvenuta all’alba in una abitazione privata a Santa Eulària, dove si stava svolgendo una festa. Alcuni individui hanno fatto irruzione e aperto il fuoco. Sull’incidente sta indagando la Guardia Civil spagnola. Uno dei due italiani feriti, secondo quanto riportato dal Periodico de Ibiza, è in gravi condizioni.

La sparatoria è avvenuta stamattina intorno alle 2:45 (ora locale). Sul luogo sono intervenuti gli agenti della Guardia Civil, della Polizia Locale di Santa Eulària e due ambulanze. Al loro arrivo, i sanitari hanno trovato due uomini gravemente feriti, uno dei quali in condizioni molto gravi. Il ferito più grave, un giovane di 28 anni, è stato trasferito d’urgenza al Policlinico Nuestra Señora del Rosario. Come riportato dal Policlinico, l’uomo è stato ricoverato alle 3.50 (ora locale) con un arresto cardiaco e ferite da arma da fuoco alla testa e agli arti. Il giovane rimane ricoverato nel reparto di terapia intensiva. L’altro ferito, 35 anni e anche lui di nazionalità italiana, è stato trasferito a Can Misses con ferite lievi.

Le condizioni dei feriti

Il 28enne che versa in gravi condizioni è stato colpito da sei pallottole, alla testa ed alla gamba destra. Questo quanto reso noto dal Policlinico dove il 28enne è stato ricoverato, in condizioni gravissime, alle 3.50 del mattino con un arresto cardiaco ed è stato sottoposto in un intervento chirurgico durato sei ore. Si confermano invece non gravi le condizioni dell’altro italiano rimasto ferito nella sparatoria avvenuta nella zona del Polígono de Ca Na Palava verso le 2,45 del mattino. Il 35enne è ricoverato nell’ospedale Can Misses.

Forse una rissa per gelosia

Una rissa tra tre italiani, di 33 anni, 29 anni, 35 anni tutti e tre residenti a Ibiza, scoppiata per questioni di gelosia o per una donna e degenerata in una sparatoria. A quanto si apprende da fonti investigative il 29enne aveva organizzato una festa nel proprio appartamento ed è scoppiata una rissa. Il 33enne avrebbe tirato fuori una pistola e con il calcio avrebbe colpito il padrone di casa e poi ha aperto il fuoco ferendolo gravemente alla testa e ad un ginocchio. Il 35enne è stato ferito ma solo di striscio.