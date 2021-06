34enne uccide la madre e una vicina di casa, nella fuga investe un gruppo di ciclisti

Due donne di 65 e 76 anni sono state trovate morte a Trevignano Romano. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Bracciano.

Duplice omicidio intorno all’una di oggi a Trevignano Romano, in provincia di Roma, sul lago di Bracciano. Un uomo di 35 anni, A.B., per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, ha ucciso prima sua madre e successivamente la vicina di casa. Poi è scappato a bordo di un’auto rubata e nella fuga ha investito un gruppo di ciclisti, fortunatamente senza gravi conseguenze. Da quanto si apprende l’uomo soffre di problemi di tossicodipendenza. Sul posto i carabinieri di Bracciano.

È stato bloccato dai Carabinieri ed è ora piantonato in ospedale A.B., il 34enne sospettato, viveva con la madre nella casa dove si è consumato il delitto, disoccupato e con precedenti, avrebbe problemi di tossicodipendenza. Sul posto sono in corso i rilievi tecnico scientifici da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia. Sono in corso le indagini per capire il movente. Sul posto è atteso il medico legale. Ancora ignoto il movente, mentre si cerca l’arma del delitto, con ogni probabilità un’arma impropria, forse un soprammobile.

Trevignano sotto choc

Trevignano Romano è sotto choc per il duplice delitto. Tanto sconcerto nel paese della provincia di Roma, dove tutti, inevitabilmente, si conoscono. “E’ una famiglia a posto – racconta all’Adnkronos un conoscente – Il padre era morto da qualche anno per un tumore e lui forse era un po’ allucinato, ha creato un po’ di problemi a casa. Una volta ha distrutto l’appartamento, l’avevano ricoverato, ma ora si stava curando, andava dallo psicologo e sembrava che stesse migliorando, che si stesse riprendendo. Poi questa mattina verso ora di pranzo ha combinato quello che ha combinato, non ci sono parole”.