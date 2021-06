La morte non vince sull’amore | Il Vangelo di oggi Domenica 6 giugno 2021

L’Eucaristia ci fa presente che Dio è davvero il Dio dei viventi e che la morte non vince sulla vita e sull’amore!

Liturgia di oggi Domenica 6 Giugno 2021

SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO – ANNO B

Il Signore ha nutrito il suo popolo con fiore di frumento

e lo ha saziato con miele dalla roccia. (Cf. Sal 80,17)

Prima Lettura

Ecco il sangue dell’alleanza che il Signore ha concluso con voi.

Dal libro dell’Èsodo

Es 24,3-8

In quei giorni, Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le norme. Tutto il popolo rispose a una sola voce dicendo: «Tutti i comandamenti che il Signore ha dato, noi li eseguiremo!».

Mosè scrisse tutte le parole del Signore. Si alzò di buon mattino ed eresse un altare ai piedi del monte, con dodici stele per le dodici tribù d’Israele. Incaricò alcuni giovani tra gli Israeliti di offrire olocausti e di sacrificare giovenchi come sacrifici di comunione, per il Signore.

Mosè prese la metà del sangue e la mise in tanti catini e ne versò l’altra metà sull’altare. Quindi prese il libro dell’alleanza e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero: «Quanto ha detto il Signore, lo eseguiremo e vi presteremo ascolto».

Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo, dicendo: «Ecco il sangue dell’alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole!».

Parola di Dio

Salmo Responsoriale – Dal Sal 115 (116)

R. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore.

Che cosa renderò al Signore,

per tutti i benefici che mi ha fatto?

Alzerò il calice della salvezza

e invocherò il nome del Signore. R.

Agli occhi del Signore è preziosa

la morte dei suoi fedeli.

Io sono tuo servo, figlio della tua schiava:

tu hai spezzato le mie catene. R.

A te offrirò un sacrificio di ringraziamento

e invocherò il nome del Signore.

Adempirò i miei voti al Signore

davanti a tutto il suo popolo. R.

Seconda Lettura

Il sangue di Cristo purificherà la nostra coscienza.

Dalla lettera agli Ebrei

Eb 9,11-15

Fratelli, Cristo è venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso una tenda più grande e più perfetta, non costruita da mano d’uomo, cioè non appartenente a questa creazione. Egli entrò una volta per sempre nel santuario, non mediante il sangue di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio sangue, ottenendo così una redenzione eterna.

Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una giovenca, sparsa su quelli che sono contaminati, li santificano purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo – il quale, mosso dallo Spirito eterno, offrì se stesso senza macchia a Dio – purificherà la nostra coscienza dalle opere di morte, perché serviamo al Dio vivente?

Per questo egli è mediatore di un’alleanza nuova, perché, essendo intervenuta la sua morte in riscatto delle trasgressioni commesse sotto la prima alleanza, coloro che sono stati chiamati ricevano l’eredità eterna che era stata promessa.

Parola di Dio

Il Vangelo di oggi Domenica 6 Giugno 2021

Questo è il mio corpo. Questo è il mio sangue.

Dal Vangelo secondo Marco

Mc 14,12-16.22-26

Il primo giorno degli àzzimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?».

Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d’acqua; seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: “Il Maestro dice: Dov’è la mia stanza, in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli?”. Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta; lì preparate la cena per noi».

I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua.

Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell’alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio».

Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi.

La morte non vince sull’amore | Il commento al Vangelo di oggi Domenica 6 Giugno 2021

Morire per amore non bastava a Gesù, doveva dare tutto sé stesso e restare per sempre con noi: per questo ha istituito la Santissima Eucaristia, che oggi si festeggia. Gesù, tramite lo Spirito Santo che tramuta il pane e il vino nel suo Corpo e Sangue, è rimasto con noi nella storia. Infatti, il nostro più caro amico non poteva lasciarci soli una volta terminato il suo percorso sulla terra.

Il commento al Vangelo di ieri

E questo memoriale vivo ci fa presente che Dio è davvero il Dio dei viventi, che l’amore trionfa e che la morte non ha la meglio sulla vita! Proprio lo Spirito Santo, lo spirito che dà vita è con noi a rendere presente Gesù, sempre con noi. In ogni tabernacolo, infatti, Gesù è vivo e ci aspetta. In ogni particola lì c’è il suo corpo, con tutta la sua divinità. Se saremo consapevoli di questo, capiremo che i miracoli avvengono ogni giorno e che Dio, che tutto vince, ci è accanto sempre, e che può vivere dentro di noi, se noi lo accogliamo davvero.