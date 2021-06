Come prepararsi all’estate: 5 consigli fenomenali

L’estate è pronta a bussare alla porta e stanno arrivando i primi caldi. Le alte temperature e le abitudini tipiche della stagione possono sopraffare il nostro equilibrio. Ecco alcuni consigli per prepararci al meglio.

A breve saremo catapultate nella stagione più hot dell’anno, fatta di alte temperature, mare o montagna, ritmi diversi che possono farsi sentire dal nostro fisico colto impreparato dopo i vari lockdown, la sedentarietà e anche un pizzico di pigrizia. E così il nostro benessere potrebbe addirittura essere a rischio. Vediamo come scongiurare tutto questo grazie ad alcuni suggerimenti.

Come arrivare pronte ai mesi più caldi: tutti i suggerimenti

Sarà anche vero che non si è mai troppo pronti all’ennesimo cambio di stagione, ma questo non significa che dobbiamo impigrirci e lasciarci cogliere impreparate per quello che dovrebbe essere il periodo più rilassante dell’anno, dal momento che comprende anche le agognate ferie.

Estate 2021: quello che dobbiamo fare per essere pronte

Esercizio: le passeggiate vanno bene e contribuiscono al benessere, ma se qualcuno vuole davvero perdere qualche chilo deve essere costante aumentando la frequenza cardiaca di 20-30 minuti per bruciare i grassi. Potete scegliere anche pilates o jogging per tonificarvi un po’. Se poi avete tempo o volete fare qualche sacrificio in più potete cominciare ad allenarvi al mattino.

Prepararsi all’abbronzatura: per abbronzarsi più in fretta e in modo intenso cominciate a mangiare alimenti contenenti molto betacarotene, che si caratterizza anche per essere una antiossidante e riduce la sensibilità della pelle quando prenderete la tintarella.

Scrub: fate un bello scrub perché è arrivato il periodo in cui mostrare copiosamente gambe e braccia, quindi è indispensabile eliminare le cellule morte che invece potrebbero farci apparire con un colore un po’ spento.

Capelli: recatevi dal vostro parrucchiere di fiducia, tagliatevi i capelli come vi sentite più comode, usate la maschera idratante e cogliete l’occasione per domandare qualche consiglio utile su come gestire la chioma in estate.

Makeup perfetto: non si può certamente affrontare giugno, luglio, agosto e buona parte di settembre con lo stesso trucco con cui abbiamo attraversato la primavera. In tal caso infatti si rischierebbe di perderselo letteralmente per strada. Cambiate i prodotti con qualcosa che meglio si adatti anche al vostro nuovo look. Se per esempio siete abituate a un fondotinta a copertura totale prendete in considerazione una CC Cream pura.

Niente panico dunque, il sole sta per baciare anche voi, con qualche piccola accortezza potremo vivere meglio questo bellissimo periodo.