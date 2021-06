Elezioni in Perù, primi esiti ufficiali: Fujimori in vantaggio su Castillo

Dopo il ballottaggio di ieri, Keiko Fujimori è in vantaggio su Pedro Castillo alle elezioni per il nuovo presidente del Perù

Keiko Fujimori è in vantaggio su Pedro Castillo per la presidenza del Perù. Dopo lo spoglio giunto al 55,6% in seguito al ballottaggio, secondo gli esiti non definitivi dell’Ufficio nazionale processi elettorali, Fujimori sarebbe in vantaggio con il 52,4% dei voti contro il 47,5% di Pedro Castillo, candidato del partito Perù Libre, insegnante e sindacalista.

Fujimori rischia di finire in prigione per accuse di corruzione. L’Onpe ha chiarito che gli esiti non sono definitivi e che i dati sono inerenti, al momento, i centri urbani.