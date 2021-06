Investito da un’auto mentre è sullo skate, morto 16enne

Travolto da un’auto che effettuava un sorpasso avventato, in prossimità di un semaforo. Il dolore dei compagni.

Un ragazzo di 16 anni è morto dopo essere stato travolto ieri a Pisa da un’auto mentre attraversava la strada con il suo skateboard. La notizia è stata diffusa soltanto oggi. Sul posto è intervenuto il personale del 118 ma l’adolescente è deceduto poco dopo il suo arrivo in pronto soccorso per le gravissime lesioni riportate nell’impatto. L’incidente è accaduto in via Matteucci, nella zona di Pisanova.

La ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente è stata affidata alla polizia municipale. Secondo quanto si è appreso, l’auto che ha travolto il sedicenne lo avrebbe investito dopo avere sorpassato una coda di altre auto in prossimità di un semaforo: il conducente della vettura non si sarebbe accorto del ragazzo che stava attraversando la strada con il suo skateboard.

Il giovane frequentava il secondo anno del liceo Michelangelo Buonarroti, dov’era molto benvoluto. E infatti stamattina la notizia è stata accolta con sgomento dai compagni di classe. Grande dolore per l’improvvisa scomparsa anche nel corpo docente.