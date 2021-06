Uccide madre e vicina con un bastone appuntito: voleva i soldi per la droga

La tragedia in provincia di Roma. L’uomo affetto da problemi di tossicodipendenza ha anche travolto un gruppo di ciclisti e un automobilista.

Nuovi risvolti nella tragedia avvenuta ieri a Trevigiano Romano, cittadina su lago di Bracciano a pochi chilometri dalla Capitale. Il doppio omicidio sarebbe legato da problemi relativi alla tossicodipendenza. Andrea Bocchini, 34 anni, con una lancia rudimentale in legno ha trafitto e ucciso la madre e una vicina di casa. Un delitto orrendo, le vittime avevano 65 e 76 anni. Bocchini ha poi rubato la macchina a una residente del palazzo e, durante la fuga, ha travolto un gruppo di ciclisti e un automobilista ferendoli lievemente.

Poco prima dell’ora di pranzo, nella palazzina della zona residenziale in via Vigna Rossa 11, al culmine dell’ennesimo litigio con la mamma Graziella Marzioli (lite forse scaturita dal rifiuto della donna di consegnare al figlio i soldi per comprare la droga), si è consumato l’orrore. Le urla che diventavano sempre più agghiaccianti hanno allarmato anche una vicina intervenuta in soccorso: ma la donna ha trovato la morte per questo suo gesto altruistico. Quando ha suonato alla porta della dirimpettaia per domandarle se avesse bisogno di aiuto, Andrea Bocchini si è scagliato contro Emanuela Senese di 74 anni uccidendola dopo aver assassinato la madre.

LEGGI ANCHE: Tragedia durante l’escursione: Chiara muore per una caduta



Lo spettacolo che si è presentato davanti agli occhi dei carabinieri della compagnia di Bracciano e ai detective del nucleo investigativo di Ostia è stato agghiacciante. I cadaveri insanguinati delle due donne giacevano a terra, nella stessa stanza. Gli investigatori hanno arrestato l’assassino dopo che quest’ultimo si era schiantato contro un albero in seguito a uno degli incidenti d’auto descritti e lo hanno portato all’ospedale dove è stato sottoposto al trattamento sanitario obbligatorio.

“Una tragedia annunciata” commentano alcuni vicini di casa. “Una volta Andrea aveva ha distrutto l’appartamento. Aveva iniziato ad avere problemi seri con la droga dopo aver perso il padre, morto qualche anno fa a causa di un tumore“. “L’Amministrazione Comunale e l’intera comunità trevignanese si stringono con affetto e calore alle famiglie colpite da un tragico evento” scrive su Facebook il vice sindaco Romano Luca Galloni. “Chiediamo gentilmente a tutti, soprattutto agli organi di informazione, di rispettare nel silenzio il dolore profondo che sta vivendo la nostra cittadina”.