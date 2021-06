In gita con la scuola, 16enne muore durante l’escursione in bicicletta

Un ragazzo di 16 anni è caduto con la mountain bike nella discesa da Canazei a Moena, vicino al parco di Pera. Inutile il ricovero in terapia intensiva. Il sindaco: “Tragedia che colpisce l’intera comunità”. La Procura di Trento ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti.

Era in gita con i compagni di scuola in Val di Fassa. Partenza il 2 giugno, rientro il 7, dall’istituto professionale Ikaros di Buccinasco a Canazei, in Trentino. Un’escursione in bicicletta, dalla base del gruppo fino a Moena. La flotta noleggiata dalla classe per l’occasione. L’incidente. Una rovinosa caduta in mountain bike sulla pista vicino al parco di Pera. Filippo Tafuro, 16 anni compiuti a fine marzo, residente a Corsico, ha picchiato violentemente la testa, è stato soccorso prima dai sanitari della Croce Rossa e poi trasportato d’urgenza con l’elicottero in ospedale.

È morto per i traumi dopo quattro giorni di terapia intensiva nell’ospedale Santa Chiara di Trento. La bicicletta è stata sequestrata dai carabinieri di Vigo di Fassa. Non è chiaro se Filippo, al momento dell’incidente, indossasse il casco. L’intera comunità di Corsico è in lutto. Il sindaco Stefano Martino Ventura ha espresso le condoglianze alla famiglia.

Le testimonianze dei compagni chiariranno cosa è successo a Filippo. Pare che il ragazzo sia caduto da solo, senza coinvolgere nessun altro nell’incidente. Il 16enne avrebbe perso il controllo della mountain bike e sarebbe finito a terra. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. “A nome dell’amministrazione comunale esprimo il mio profondo cordoglio per la perdita di una così giovane vita — ha commentato il sindaco Ventura —. Ho sentito personalmente la famiglia per esprimere la vicinanza delle istituzioni per questo grave lutto che colpisce duramente e inaspettatamente tutta la nostra comunità“. Il commento dei genitori della scuola: “Una tragedia che ci colpisce tutti“.