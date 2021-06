Il parlamento Europeo dà l’ok definitivo al Green Pass

Il Parlamento Ue ha dato il via libera al certificato digitale Covid Ue. Ecco da quando sarà applicato ufficialmente

Il Parlamento europeo ha dato l’ok definitivo al certificato digitale Covid Ue. Completato il lavoro legislativo sulla carta che facilita gli spostamenti all’interno dell’Unione Europea in modo da contribuire alla ripresa dell’economia. Ora il testo dovrà essere adottato dal Consiglio formalmente e pubblicato in Gazzetta Ufficiale in modo che entri in vigore e venga applicato dal 1° luglio 2021.

Potranno usufruire del Green pass le persone vaccinate (dal 14esimo giorno dopo il vaccino), dai guariti Covid negli ultimi 6 mesi, e da persone con referto negativo a tampone antigenico o molecolare, da eseguire 48 ore prima dello spostamento. Il Green Pass avrà una durata di 9 mesi per i vaccinati, 6 mesi per i guariti Covid, mentre per chi farà il tampone e risulterà negativo varrà 48 ore.