Reddito di cittadinanza a persone condannate per camorra: sequestri e perquisizioni a Napoli e provincia. Finanzieri in azione

Le Fiamme Gialle di Napoli hanno effettuato 60 perquisizioni in 60 famiglie che avrebbero percepito in modo illecito il reddito di cittadinanza poiché all’interno dei nuclei familiari c’erano soggetti condannati per associazione di stampo mafioso. I finanzieri, guidati dalla Procura di Napoli, hanno sequestrato somme per 700mila euro percepite in modo illecito dagli indagati tra l’aprile 2019 e l’aprile 2021 nonché le carte prepagate usate per erogare il sostegno.

Il blitz odierno è il prosieguo dei primi interventi effettuati a gennaio nei confronti di più di 100 persone che hanno beneficiato del reddito di cittadinanza, condannate per associazione mafiosa. Perquisizioni e sequestri sono stati condotti a Napoli e più precisamente a Miano, Scampia, Secondigliano, Soccavo, Pianura, Fuorigrotta, Poggioreale, Barra e Ponticelli, e in provincia di Napoli a Ercolano, Portici, Pozzuoli, Qualiano, Melito di Napoli, Casoria e Mugnano di Napoli.