Caso Saman, il fidanzato a “Chi l’ha visto”:«Suo padre mi minaccia da mesi, anche dal Pakistan»

Il fidanzato di Saman Abbas aggiunge un nuovo inquietante dettaglio al caso della 18enne sparita nel nulla a Novellara (Reggio Emilia)

Il fidanzato di Saman Abbas, 18enne scomparsa da Novellara (Reggio Emilia) e con molta probabilità uccisa dalla sua famiglia, ha fatto delle nuove inquietanti rivelazioni alla trasmissione Chi l’ha visto condotta da Federica Sciarelli. Dopo la scomparsa di Saman, i genitori della ragazza sono scappati in Pakistan, e così lo zio e due cugini.

Uno dei cugini della 18enne è finito in manette in Francia ed estradato ieri nel nostro Paese, mentre l’altro cugino e lo zio sono ancora introvabili.

Il fidanzato di Saman, suo coetaneo e anch’egli pakistano, ha raccontato a Chi l’ha visto che «il padre mi aveva spiegato che Saman doveva sposare un altro uomo, più grande di lei. Continua a minacciarmi anche dal Pakistan, inviandomi messaggi su Instagram».

Era da parecchi mesi che il padre di Saman lo minacciava:«I miei familiari in Pakistan sono stati minacciati dai loro familiari. Hanno detto: “O li fate lasciare, o vi ammazziamo”».

Il ragazzo racconta anche che Saman prima di sparire gli aveva fatto una richiesta:«Se tra due giorni non avrai ancora notizie di me, vai dalla polizia o dai carabinieri». Ed è ciò che il giovane ha fatto. «Il 4 maggio sono andato dai carabinieri (non da quelli di Novellara, ndr) ma loro mi hanno detto: “Tutto a posto, Saman sta bene, torna a casa“», dice ancora il giovane. «Avevo spiegato la situazione, ma niente. A quel punto sono andato dall’avvocato della comunità che si occupava di Saman».

Il giovane ha mostrato anche alcuni messaggi che gli ha inviato il padre di Saman:«Figlio di una c…a, io s…o tua madre».