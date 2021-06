Blitz polizia, sei arresti per rapina, sequestro di persona ed estorsione

Blitz polizia, sei arresti per rapina, sequestro di persona, lesioni. L’operazione è avvenuta all’alba a Ostia

Blitz della polizia questa mattina all’alba a Ostia, dove gli agenti hanno arrestato sei persone. L’accusa, a vario titolo, è di rapina in concorso, lesioni, sequestro multiplo di persona ed estorsione.

A subire tali minacce e violenze due stranieri residenti in Italia, che la polizia ha provveduto a mettere al sicuro dai soprusi. Impiegati circa un centinaio di agenti nell’operazione. Sul posto Polizia di Stato del X Distretto Lido e Questura di Roma, in totale 150 agenti. Non vi sono ancora dettagli del blitz, ancora in corso e si attendono maggiori informazioni sull’accaduto.

Leggi anche:—>Due casi di Covid a bordo della prima nave da crociera salpata dai Caraibi

I sei arrestati di cui non si conosce ancora l’identità sono in carcere e dovranno essere interrogati dall’Autorità giudiziaria in merito ai reati di cui sono accusati. Non si conoscono ancora le ragioni delle violenze e delle minacce, né in quale contesto siano occorse, ma in mattinata arriveranno aggiornamenti.