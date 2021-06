Pensionato spara alla moglie e al cane, poi si toglie la vita

Omicidio suicidio a Castiglione Torinese (Torino), dove i carabinieri hanno ritrovati i corpi senza vita dell’uomo e della moglie nella loro casa

I carabinieri ieri sera, intorno alle 22, hanno rinvenuto i cadaveri di un uomo di 70 anni e della moglie di 72 a Castiglione Torinese, in provincia di Torino. I due erano nella loro abitazione.

Secondo la ricostruzione dei militari, l’uomo, pensionato, ha dapprima sparato alla moglie e al cane, e poi si è tolto la vota con la pistola, che deteneva regolarmente.

I militari stanno indagando sul posto per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda. È stato il figlio a ritrovare i cadaveri dei genitori in casa, una villetta a San Grato. L’uomo era preoccupato perché non riusciva a contattare i genitori.

Hanno trovato la donna deceduta in cucina, il marito nel corridoio. In cucina hanno rinvenuto morto anche il cane, e accanto all’animale c’era la pistola.