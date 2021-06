Al 43° minuto della partita tra la Danimarca e la Finlanda Christian Eriksen, 29 anni, in forza all’Inter, crolla a terra per un malore. Rianimato in campo per 11 minuti.

La tragedia irrompe brutalmente nella festa degli Europei di calcio: Christian Eriksen, 29enne calciatore danese impegnato nel match tra la sua nazionale e quella della Finlandia, al 43° minuto del primo tempo è crollato a terra privo di sensi. Stava rientrando da una azione offensiva quando ha iniziato a barcollare, per poi crollare a terra con gli occhi sbarrati.

Una immagine terribile, che ha immediatamente chiarito la gravità di quanto stesse accadendo. Immediato l’ingresso dei soccorsi, che hanno immediatamente iniziato le procedure di rianimazione. Per 11 lunghissimi minuti, avvolto da dei teli e circondato dai compagni di squadra, Eriksen ha lottato tra la vita e la morte steso in campo. Strazianti le immagini della moglie in lacrime, abbracciata dal collega del marito Kjaer, anche lui in campo. Lo sfortunato atleta è stato poi trasportato negli spogliatoi.

La partita è ovviamente sospesa, come annunciato ufficialmente dalla Uefa. Il calciatore è stato trasportato in ospedale e stabilizzato, secondo quanto riportano fonti mediche. Starebbe respirando in autonomia, ed è una notizia incoraggiante: le prime immagini dal campo avevano fatto temere il peggio. In una foto, scattata all’uscita della barella dal campo, Eriksen è immortalato con gli occhi aperti, in apparenza vigile.