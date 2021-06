Donna ammazza il marito, gli taglia il pene e lo frigge in padella

Dayane Cristina Rodrigues Machado, 33 anni, è accusata dell’omicidio del marito Andre a Sao Goncalo, Rio de Janeiro

Una donna è accusata di aver assassinato il marito, di averlo evirato e poi averne fritto il pene. Secondo quanto riporta il The Sun, Dayane Cristina Rodrigues Machado, 33 anni, è finita in manette lunedì 7 giugno a Sao Goncalo, in Brasile, nello Stato di Rio de Janeiro.

A quanto pare la polizia ha ritrovato il cadavere del marito, Andre, nudo e mutilato. La 33enne è accusata di avergli tagliato il pene e averlo fritto in padella con olio di soia intorno alle 4 della mattina. Le accuse sono di omicidio e profanazione di cadavere. I poliziotti hanno sequestrato un coltello.

I due erano sposati da 10 anni, ma separati da due anche se ogni tanto si rivedevano. Andre e Dayane hanno due figli di 8 e 5 anni e insieme avevano la gestione di una pizzeria. Secondo i media del Brasile, la sera in cui è avvenuto l’omicidio la coppia si era recata in un bar e ha avuto un forte litigio.

Secondo il legale della donna, il marito l’avrebbe minacciata e la donna lo avrebbe dunque assassinato per legittima difesa. La sorella dell’uomo, invece, dice che la donna lo ha assassinato per vendetta, per un presunto tradimento da parte del marito.

Da quanto si apprende, Dayane avrebbe denunciato il marito alla polizia già una volta e i due litigavano molto di frequente. «Andre non ha accettato la fine della relazione e ha detto che se lei non poteva stare con lui, non poteva stare con nessuno», ha detto Carla Policarpo, legale di Machado. L’avvocata ha aggiunto che la sua cliente è moto scossa per l’accaduto. Intanto prosegue l’inchiesta.