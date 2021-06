Uomo ucciso a coltellate in auto, fermata la moglie

Roberto Iannello, 54 anni, è morto ucciso dalla moglie a bordo di un’auto: sul corpo molte ferite da taglio

Roberto Iannello, 55 anni, è stato vittima di un accoltellamento fatale nel pomeriggio di ieri a Milano. L’uomo, incensurato, era commesso di un supermercato. I carabinieri hanno fermato a circa 1 km dal luogo dell’accoltellamento, la moglie del 55enne che aveva una ferita alla mano e i vestiti sporchi di sangue.

La donna è finita in caserma ed è attualmente l’unica indiziata per il delitto del marito. Portata in Procura per l’interrogatorio, si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Roberto Iannello, 55 anni, è morto a causa di 4 fendenti alla gola, due delle quali si sono rivelate mortali.

La donna è in arresto per omicidio aggravato poiché commesso nei confronti del marito.