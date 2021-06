Uomo agonizzante trovato in un’auto, muore in ospedale: si indaga per omicidio

È accaduto nel pomeriggio a Milano, in via Amantea, all’angolo con via quinto Romano, sono intervenuti i Carabinieri.

I militari sono intervenuti per soccorrere un uomo di 54 anni, agonizzante, con ferite da taglio, a bordo di un’auto L’uomo è stato trasportato all’Ospedale San Carlo, dove è morto. L’ipotesi prevalente è l’omicidio.

E’ stata probabilmente una donna a colpire a morte l’uomo trovato a bordo della sua Seat Marbella. La donna, che si trovava con lui in aut,o – alcuni testimoni hanno assistito al litigio – è stata trovata poco distante anch’ella con una profonda ferita d’arma da taglio ed è ora ricoverata in ospedale. La sua posizione è al vaglio dei carabinieri di Milano ma, allo stato, non sono ancora stati emessi nei suoi confronti provvedimenti cautelari.