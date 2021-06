Bollettino coronavirus 12 giugno: 1.723 contagi, 52 decessi

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 12 giugno, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 1.723 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.901. Sono invece 52 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 69.

In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.243.482, i morti 126.976. I dimessi ed i guariti sono 3.954.097, con un incremento di 4.500 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 162.409, in calo di 2.830 nelle ultime 24 ore. Sono invece 212.966 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 217.610. Il tasso di positività è dello 0,8%%, in ulteriore calo rispetto allo 0,9% di ieri.

Sono 574 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 23 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, sono stati 25 (ieri erano stati 21). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.655, in calo di 221 unità rispetto a ieri. In isolamento domiciliare ci sono 158.180 persone

Le Regioni

187 nuovi positivi in Campania

Sono 187 i nuovi positivi al Covid in Campania (in calo rispetto ai 199 di ieri) di cui 129 asintomatici e 58 sintomatici per un tasso di contagio pari al 2,05% in rapporto ai 9097 tamponi molecolari effettuati. Otto le persone decedute (di cui 5 morte nelle ultime 48 ore, e 3 in precedenza ma registrati ieri) che portano il totale delle vittime dall’inizio della pandemia a 7.334 vittime. I guariti sono 585 per un totale di 354.673 Quanto al report sulle terapie intensive sono 656 i posti disponibili e 31 quelli occupati.

Lazio, 164 nuovi casi

“Oggi su quasi 8mila tamponi nel Lazio (-1.303) e oltre 19mila antigenici per un totale di quasi 27mila test, si registrano 164 nuovi casi positivi (-5), i decessi sono 8 (-4), i ricoverati sono 481 (-31). I guariti 953, le terapie intensive sono 102 (-1). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,1%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 0,6%”. Così l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. “I casi a Roma città sono a quota 61 – aggiunge -. Procede andamento da zona bianca”.

In Toscana 146 nuovi casi 5 i decessi

I ricoverati sono 274 (31 in meno rispetto a ieri) di cui 70 in terapia intensiva (3 in meno). In Toscana sono 146 i nuovi casi di positività al Covid (140 confermati con tampone molecolare e 6 da test rapido antigenico), che portano il numero totale a 243.252 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 231.869 (95,3% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 6.927 tamponi molecolari e 9.301 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,9% è risultato positivo. Sono invece 4.729 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 3,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 4.573, -4,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 274 (31 in meno rispetto a ieri), di cui 70 in terapia intensiva (3 in meno). Oggi, sabato 12 giugno, si registrano 5 nuovi decessi: 3 uomini e 2 donne con un’età media di 84,2 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 146 nuovi positivi odierni è di 36 anni circa (21% ha meno di 20 anni, 33% tra 20 e 39 anni, 34% tra 40 e 59 anni, 10% tra 60 e 79 anni, 2% ha 80 anni o più).

Emilia-Romagna 105 nuovi positivi e nessun morto

Sono 105 i nuovi positivi al Coronavirus in Emilia-Romagna, trovati con 17.168 tamponi nelle ultime 24 ore, età media 33,9 anni: 21 sono stati rilevati in provincia di Bologna (+3 del circondario Imolese), 22 a Forlì-Cesena, 20 a Parma. I casi attivi sono 8.513 (-191), di cui il 95,8% in isolamento a casa, mentre i guariti sono 296 in più. Per la prima volta da mesi non si è registrato nessun morto per Covid-19. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 60 (-1 rispetto a ieri), 291 quelli negli altri reparti Covid (-30). Alle 15 sono state somministrate complessivamente 3.121.587 dosi di vaccino; sul totale, 1.099.575 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Piemonte, 90 nuovi contagi e 4 decessi

L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 90 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 6 dopo test antigenico), pari allo 0,4% di 22.272 tamponi eseguiti, di cui 17.068 antigenici. Dei 90 nuovi casi, gli asintomatici sono 46 (51,1%). I casi sono 11 di screening, 65 contatti di caso, 14 con indagine in corso, 1 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 17 in ambito scolastico, 72 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 366.115, di cui 29.514 Alessandria, 17.451 Asti, 11.505 Biella, 52.836 Cuneo, 28.186 Novara, 195.953 Torino, 13.704 Vercelli, 12.963 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.500 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.503 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 45 (-2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 325 (-26 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.386. I tamponi diagnostici finora processati sono 5.152.117 (+ 22.272 rispetto a ieri), di cui 1.689.944 risultati negativi. Sono 4 decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui nessuno verificatosi oggi. Il totale è di 11.674 deceduti risultati positivi al virus, 1.566 Alessandria, 713 Asti, 432 Biella, 1.451 Cuneo, 940 Novara, 5.579 Torino, 524 Vercelli, 373 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 96 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. I pazienti guariti sono complessivamente 351.685 (+206 rispetto a ieri),27.766 Alessandria, 16.656 Asti, 10.930 Biella, 50.982 Cuneo, 27.036 Novara, 188.938 Torino, 13.028 Vercelli, 12.518 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.428 extraregione e 2.403 in fase di definizione.

Basilicata, 15 contagi e 0 decessi

Sono 15 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2, su un totale di 823 tamponi molecolari, e non si registrano decessi. Lo rende noto la task force regionale della Basilicata con il consueto bollettino. I lucani guariti o negativizzati sono 52. Con questo aggiornamento, i casi attualmente positivi sono 2.931 (-39). I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 38 (-4) di cui nessuno in terapia intensiva. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 4.229 somministrazioni. Finora sono 250.495 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (45,3 per cento) e 130.157 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (23,5 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 380.652. I residenti in Basilicata sono 553.254.

