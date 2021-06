Vaiolo delle scimmie, due casi registrati nell’uomo: «Evento raro»

Il virus del vaiolo delle scimmie, nel Regno Unito, è stato contratto da due uomini, i quali hanno manifestato la malattia Poxvirus. Gli esperti, al momento, rassicurano la popolazione. Il rischio di infezione è infatti «molto basso». Si sta, ad ogni modo, cercando di rintracciare le persone con cui gli infetti, entrambi della stessa famiglia, sono stati a contatto.

Allerta nel Galles del Nord. Due uomini hanno contratto la Poxvirus, una malattia rara causata dal virus del vaiolo delle scimmie. Quest’ultimo è diffuso principalmente nei paesi dell’Africa centrale e occidentale. I casi in Europa sono piuttosto rari. I sintomi, per fortuna, sono meno gravi rispetto a quelli del vaiolo in sé. Essi sono, come riporta l’Organizzazione mondiale della sanità, febbre, mal di testa, gonfiori, mal di schiena, dolori muscolari e svogliatezza generale. Inoltre, molto frequentemente si manifesta un’eruzione cutanea pruriginosa – in particolare nel viso, nelle mani e nei piedi – che si trasforma presto in una crosta che cade dopo alcuni giorni. L’infezione di solito si risolve da sola al termine di un periodo che va dai 14 ai 21 giorni. Le autorità locali, ad ogni modo, stanno cercando di rintracciare le persone entrate a contatto con i due infetti al fine di evitare una diffusione del contagio, seppure essa sia «molto rara».

I casi di vaiolo delle scimmie in Galles

«I casi confermati di vaiolo delle scimmie sono un evento raro nel Regno Unito e il rischio per il pubblico in generale è molto basso», ha assicurato alla BBC Richard Firth, consulente di PHW per la protezione della salute. «Abbiamo lavorato con colleghi di diverse agenzie, seguendo protocolli e procedure collaudati e identificato tutti i contatti stretti. Sono state messe in atto azioni per ridurre al minimo la probabilità di ulteriori infezioni».

Il Public Health Wales ha inoltre specificato che le due persone che hanno contratto il vaiolo delle scimmie sono entrambe appartenenti al medesimo nucleo familiare. In base alle indiscrezioni emerse avrebbero importato il virus dall’estero. Il rischio che abbiano infettato altri, secondo gli esperti, è «molto basso». Adesso i due uomini sono ricoverati in un ospedale in Inghilterra.