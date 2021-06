Svastica tatuata sul testicolo: militare condannato per apologia nazismo

E’ quanto avvenuto in Austria: un 29enne è stato condannato dalla Corte di Klagenfurt a causa di una svastica tatuata sul testicolo. L’uomo ha cercato di addurre giustificazioni, affermando che la sera del tatuaggio aveva bevuto “due bottiglie di whisky“. Le giustificazioni, però, non sono bastate per salvarlo dalla condanna per apologia del nazismo.

Diciannove mesi di carcere: è questa la condanna ai danni di un soldato in Austria, per essersi fatto tatuare una svastica sul testicolo. L’uomo di 29 anni ha dovuto ammettere il suo passato “allineato con il movimento di estrema destra” davanti al tribunale della città di Klagenfurt, che lo ha accusato di apologia del nazismo. Il soldato ha però specificato di aver lasciato il movimento da otto anni. “Ero entrato in una cattiva compagnia. All’epoca tutto ciò che non era permesso, ci attirava, ma abbiamo tutti sottovalutato enormemente quanto ciò fosse un errore“, ha detto giustificandosi. Cercando di ridimensionare l’importanza del tatuaggio, il soldato avrebbe poi parlato della sera in cui si è fatto tatuare la svastica: “Quella sera avevo mandato giù due bottiglie intere di whiskey“.

Eppure, a pesare sarebbero anche altri fattori: l’uomo avrebbe mostrato il tatuaggio prima ai colleghi dell’esercito e poi mentre era ubriaco, durante l’ultima sera di un’esercitazione militare, stando a quanto riportato dal Daily Mail. A dimostrare la reiterazione del reato di apologia del nazismo, anche foto naziste in un museo bunker della Guerra Fredda postate dal 29enne, e l’accusa di aver fatto propaganda nazista in rete. Analizzate tutte le circostanze, la corte ha deciso di optare per la condanna, sorpassando anche l’ultimo tentativo di difesa del soldato, durante il processo: “Non posso fornire una spiegazione ragionevole per ciò che ho fatto“. Il 29enne si sarebbe anche scusato per la sua condotta e avrebbe ribadito che quel tatuaggio non sarebbe più visibile. Anche questo, non è bastato ad evitare i 19 mesi di condanna, di fronte ai quali il suo legale ha annunciato il ricorso in appello.