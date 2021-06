«Vaccino contaminato»: 60 milioni di dosi di J&J da buttare via

Un lotto del principio attivo del vaccino anti-Covid di Janssen (Johnson & Johnson) “è stato contaminato con materiali destinati a un altro vaccino prodotto presso lo stesso sito.

La contaminazione è avvenuta in un sito di produzione del principio attivo nel Maryland (Stati Uniti), di proprietà di Emergent Biosolutions. Il lotto in questione non era destinato al mercato dell’Ue”. La comunicazione è arrivata dall’Agenzia europea del farmaco Ema.

La comunicazione dell’Ema

“Sulla base delle informazioni disponibili i lotti di vaccino rilasciati nell’Ue non sono interessati dalla contaminazione crociata. Tuttavia, come precauzione e per salvaguardare la qualità dei vaccini – ha aggiunto l’ente regolatorio Ue – le autorità di vigilanza hanno raccomandato di non rilasciare lotti di vaccino contenenti il principio attivo prodotto all’incirca nello stesso momento in cui si è verificata la contaminazione. Le autorità europee stanno facendo tutto il possibile per salvaguardare l’approvvigionamento e limitare gli effetti di eventuali ritardi nella consegna del vaccino”, ha assicurato l’Ema.

Garanzia standard di qualità dei vaccini

“L’Ema e le autorità nazionali – ha proseguito l’agenzia – sono inoltre a conoscenza di un’ispezione presso il sito di produzione di Emergent Biosolutions, condotta dalla Food and Drug Administration (Fda) statunitense. Le autorità continueranno a collaborare con la Fda e con altri partner internazionali per garantire che i vaccini nell’Ue soddisfino i più elevati standard di qualità”.

“La problematica riguardante la produzione presso Emergent Biosolutions – puntualizza ente regolatorio europeo – non è correlata alla recente revisione condotta dall’Ema di casi molto rari di coaguli di sangue e bassi livelli di piastrine”.