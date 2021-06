Cane rischia di finire nel trita-rifiuti della discarica: il salvataggio miracoloso

Un cane di sette anni, di nome Toto, razza husky era finito nella vasca della raccolta del rifiuto organico, all’interno della discarica di Vallin dell’Aquila, Livorno.



Il cane è stato soccorso da un operatore Aamps che lo ha miracolosamente notato in mezzo ad un oceano di immondizia e ha fermato di corsa in macchinari prima che il “polpo” meccanico raccogliesse i rifiuti e tritasse tutto quanto, amico a quattro zampe compreso. Un bello spavento per la bestiola.

Una volta tirato fuori dalla vasca, con la lettura del chip da parte del veterinario, è stato rintracciato il suo proprietario al quale l’esemplare, di sette anni, è stato riconsegnato.