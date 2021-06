Bollettino coronavirus 13 giugno: 1.390 contagi, 26 decessi – Meteoweek

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 13 giugno, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 1.390 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.723. Sono invece 26 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 52. Sono 134.136 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 212.966. Il tasso di positività è dell’ 1%, in lieve aumento rispetto allo 0,8% di ieri. In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.244.872, i morti 127.002. I dimessi ed i guariti sono invece 3.957.557, con un incremento di 3.460 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 160.313, in calo di 2.096 nelle ultime 24 ore. Sono 565 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 9 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, sono stati 20 (ieri erano stati 25). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.542, in calo di 113 unità rispetto a ieri.

Le Regioni

In Campania 147 positivi nelle ultime 24 ore

Resta stabile, in Campania, l’indice di positività. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati dell’Unità di crisi della regione Campania, sono 147 i casi positivi al Covid su 7072 tamponi molecolari esaminati. Ieri il tasso di contagio era pari al 2,5%, oggi 2.07%. Tre i decessi – due nelle ultime 48 ore ed uno in precedenza ma registrato ieri – e 451 sono le persone guarite. In merito alla situazione negli ospedali, calano i posti nelle terapie intensive (oggi 29 e ieri 31) e anche in degenza (ieri 440 ed oggi 410)

Emilia-Romagna; 123 nuovi casi, tre persone morte

Sono 123 – 385.684 dall’inizio dell’epidemia – i nuovi casi di positività al Corinavirus, a fronte di 10.346 tamponi eseguiti, registrati in Emilia-Romagna nelle ultime ventiquattro ore. Dei nuovi contagiati, 52 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di tracciamento e screening. A livello territoriale provinciale, in testa si trova Cesena con 24 casi, seguita da Parma con 20, Bologna con 19, Ravenna con 13, il circondario di Imola e Ferrara con 10, Reggio Emilia e Modena con 7, Forlì con 5 e Piacenza e Rimini con 4 casi. Le persone complessivamente guarite – 288 in più rispetto a ieri – raggiungono quota 364.106 mentre i casi attivi, cioè i malati effettivi, calano di 168 unità a quota 8.345: di questi il 95,8% sono in isolamento a casa o con sintomi lievi. Dopo gli zero casi di ieri, sono tre i decessi registrati: una donna di 89 anni nel Piacentino, un uomo di 71 anni nel Parmense e un uomo di 58 anni nel Bolognese. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i morti sono stati 13.233. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 62 (2 in più rispetto a ieri) e 288 quelli negli altri reparti Covid (-3). Sul fronte vaccinale, alle 16 sono state somministrate complessivamente 3.158.164 dosi. Sul totale, 1.105.284 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Covid: in Toscana altri sei decessi

In Toscana sono 243.375 i casi di positività al Coronavirus, 123 in più rispetto a ieri (122 confermati con tampone molecolare e 1 da test rapido antigenico). I nuovi casi – età media 39 anni – sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. Eseguiti 7.671 tamponi molecolari e 4.504 tamponi antigenici rapidi, di questi il 1% è risultato positivo. Sono invece 4.761 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 2,6% è risultato positivo. Si registrano 6 nuovi decessi – 5 uomini e una donna con un’età media di 77 anni – che portano il totale a 6.816. prosegue il calo dei ricoverati: sono 261, 13 in meno rispetto a ieri, di cui 66 in terapia intensiva, 4 in meno. Questi i dati relativi all’andamento dell’epidemia diffusi dalla Regione. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 232.101 (95,4% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 4.458, -2,5% rispetto a ieri. Complessivamente, 4.197 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (102 in meno rispetto a ieri, meno 2,4%). Sono 11.796 (16 in meno rispetto a ieri, meno 0,1%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Riguardo alle singole province, Firenze registra 41 casi in più rispetto a ieri, Prato 7, Pistoia 6, Massa Carrara 3, Lucca 5, Pisa 6, Livorno 6, Arezzo 14, Siena 7, Grosseto 28.

In Piemonte 59 positivi, 1 morto

Sono 59 i casi positivi al Covid in Piemonte nei dati diffusi dall’Unità di crisi della Regione. Il tasso è dello 0,7% rispetto agli 8.100 tamponi processati (4.984 antigenici). I ricoverati in terapia intensiva sono 47 (+2 rispetto a ieri), negli altri reparti 317 (-8). C’è stato un decesso, le persone in isolamento domiciliare sono 2.305, i guariti +145.