Migranti, nave quarantena diretta a Pozzallo: a bordo anche 12 positivi

Migranti, nave quarantena Adriatico è attesa a Pozzallo dopo lo sbarco a Lampedusa di sabato scorso

È previsto in mattinata l’arrivo a Pozzallo della nave quarantena Snav Adriatica. A bordo del mezzo vi sono 192 migranti sbarcati sabato scorso a Lampedusa, quando dall’alba sono arrivate sull’isola oltre 1200 persone. L’hotspot era già carico.

Tra i migranti a bordo della nave diretta a Pozzallo vi sono anche 12 persone positive. I migranti da Pozzallo verranno portati a Crotone. Nel frattempo si accelera per lo svuotamento dell’hotspot. Ieri imbarcati in 110 per Porto Empedocle per poi essere portati a Crotone, dove verranno trasferiti anche i 192 migranti che stanno giungendo a Pozzallo.