Scatta la fascia bianca per due italiani su tre, ecco le norme

Da oggi scatta la zona bianca per due italiani su tre, ecco quali sono le nuove regole da rispettare

In zona bianca non c’è più il coprifuoco e restano due restrizioni, ossia il distanziamento sociale e l’obbligo di indossare le mascherine. Chi abita in zona bianca può spostarsi senza alcuna restrizione in altre zone della stessa fascia, mentre se si tratta di uno spostamento per comprovate esigenze di lavoro, salute o necessità è consentito verso qualunque altro luogo.

In fascia bianca all’aperto non c’è un limite massimo di persone ai tavoli, mentre al chiuso il limite è di sei. In zona gialla il limite è di 4 persone ai tavoli. sia al chiuso, sia all’aperto.

In zona bianca riaprono piscine coperte, centri benessere, sale gioco ecc. Le feste private sono permesse ma servono un certificato di vaccinazione o guarigione dal Covid 19 oppure un tampone.