Butta 100 g di sale nel wc: quel che succede è impressionante

Il sale potrebbe non essere utilizzato solo in cucina: un esperimento che lo impiega per i servizi sanitari, dimostra degli effetti strabilianti del sale su alcuni materiali.

Gli appassionati delle pulizie casalinghe ecologiche troveranno un valido alleato nel sale da cucina. Così come molti altri prodotti naturali e facilmente reperibili in casa, infatti, anche il sale si presta per svolgere importanti lavori di pulizia tra le mura domestiche. Un esperimento, infatti, ha dimostrato che questo elemento potrebbe rendere nuovo anche un wc particolarmente usato e usurato dal tempo.

Rovistando in rete si trovano diversi test che dimostrano quanto il sale, schietto o utilizzato in combinazione con altri elementi naturali, potrebbe rivelarsi un valido alleato per le pulizie domestiche. Nel caso in cui si avesse un water troppo rovinato dal tempo, dall’acqua eccessivamente calcarea, o dall’impiego di prodotti chimici corrosivi, il sale potrebbe correre in vostro aiuto svolgendo una pulizia approfondita.

Sale nel wc, ecco cosa succede

In presenza di incrostazioni all’interno del wc, il sale potrebbe essere di grande aiuto: versandone 100 grammi all’interno e lasciandolo agire per alcune ore, i risultati saranno stupefacenti.

Coloro che hanno già provato a pulire i servizi igienici utilizzando questo prodotto, sono rimasti esterrefatti davanti all’esito finale.

Lasciando che i 100 grammi di sale agiscano per oltre tre ore – anche se qualcuno consiglia di lasciarlo nel wc per una notte intera – il water sarà come nuovo.

Al termine del tempo durante il quale il sale avrà agito, basterà tirare lo sciacquone del bagno per trovarsi davanti ad un risultato del tutto inaspettato.

Pulizie ecologiche, come impiegare il sale in casa

Il sale, così come altri prodotti naturali, può essere utilizzato non solo per la pulizia del wc, ma anche per innumerevoli altri impieghi.

Una manciata di sale grosso insieme a bicarbonato e aceto pulirà a fondo le superfici più dure, mentre acqua, sale e limone sono perfetti per sbiancare il bucato.

Sale e aceto in acqua fredda ravvivano i colori di alcuni tessuti, sale e limone sono perfetti per le superfici in acciaio inox e, infine, sale e succo di limone caldo sono utilissimi contro la ruggine.

In questo modo, la casa continuerà a splendere e l’impatto sull’ambiente sarà ridotto. Il sale, così come altri elementi naturali e facilmente reperibili, infatti, non inquina e non danneggia l’atmosfera.