Una testimonianza di bene | Il Vangelo di oggi Lunedì 14 Giugno 2021

A chi ci ha fatto un torto è importante dare una testimonianza di bene, che è l’unica che può fermare il susseguirsi del male

Liturgia di oggi Lunedì 14 Giugno 2021

LUNEDÌ DELLA XI SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO DISPARI)

Ascolta, o Signore, la mia voce: a te io grido.

Sei tu il mio aiuto: non lasciarmi,

non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. (Sal 26, 7.9)

Prima Lettura

Ci presentiamo come ministri di Dio.

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi

2Cor 6,1-10

Fratelli, poiché siamo suoi collaboratori, vi esortiamo a non accogliere invano la grazia di Dio. Egli dice infatti:

«Al momento favorevole ti ho esaudito

e nel giorno della salvezza ti ho soccorso».

Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza!

Da parte nostra non diamo motivo di scandalo a nessuno, perché non venga criticato il nostro ministero; ma in ogni cosa ci presentiamo come ministri di Dio con molta fermezza: nelle tribolazioni, nelle necessità, nelle angosce, nelle percosse, nelle prigioni, nei tumulti, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni; con purezza, con sapienza, con magnanimità, con benevolenza, con spirito di santità, con amore sincero, con parola di verità, con potenza di Dio; con le armi della giustizia a destra e a sinistra; nella gloria e nel disonore, nella cattiva e nella buona fama; come impostori, eppure siamo veritieri; come sconosciuti, eppure notissimi; come moribondi, e invece viviamo; come puniti, ma non uccisi; come afflitti, ma sempre lieti; come poveri, ma capaci di arricchire molti; come gente che non ha nulla e invece possediamo tutto!

Parola di Dio

Salmo Responsoriale – Dal Sal 97 (98)

R. Il Signore ha rivelato la sua giustizia.

Cantate al Signore un canto nuovo,

perché ha compiuto meraviglie.

Gli ha dato vittoria la sua destra

e il suo braccio santo. R.

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza,

agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia.

Egli si è ricordato del suo amore,

della sua fedeltà alla casa d’Israele. R.

Tutti i confini della terra hanno veduto

la vittoria del nostro Dio.

Acclami il Signore tutta la terra,

gridate, esultate, cantate inni! R.

Il Vangelo di oggi Lunedì 14 Giugno 2021

Io vi dico di non opporvi al malvagio.

Dal Vangelo secondo Matteo

Mt 5,38-42

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:

«Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio” e “dente per dente”. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello.

E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due.

Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito non voltare le spalle».

Parola del Signore

Una testimonianza di bene | Il commento al Vangelo di oggi Lunedì 14 Giugno 2021

Cosa vuol dire non opporsi al malvagio? Vuol dire forse più di ogni altra cosa non voler far prevalere la propria ragione su di lui. Gesù ci chiede di non lasciarci prendere dal desiderio di prevalere, nemmeno su chi ha torto, e di porgere l’altra guancia. Ci dice di avere pazienza e di non cadere nella tentazione di rispondere male al male, ma di rispondere al male con il bene, cosicché il circolo vizioso del male si interrompa.

Il commento al Vangelo di ieri

L’unico modo quindi per interrompere la catena del male è non solamente il perdono, ma un atteggiamento di nonviolenza, sotto tutti i punti di vista. Allora chi ci ha fatto del male sarà scoraggiato dl farne ancora perché vedrà che a quel male non viene data importanza, ma che è più importante dare una testimonianza di bene, che è l’unica che può fermare tutta una serie di torti che altrimenti si alimenterebbero.