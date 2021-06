Capelli lunghi in estate: 4 suggerimenti per salvarsi dal caldo ed essere splendide

Arriva l’estate e le donne con i capelli lunghi corrono ai ripari per trovare il modo giusto per affrontare la calura senza il peso delle chiome, ma evitando di dare un taglio a quanto fatto crescere con cura e attenzione d’inverno.

L’estate è il momento in cui le donne con i capelli lunghi si mettono davvero alla prova, perché le capigliature così protette e accudite nei mesi precedenti ora devono affrontare la prova più dura, quelli di protratti giorni di grande calura. Ecco come si sopravvive senza ricorrere a un taglio che vanifica tutti gli sforzi di mesi, se non anni precedenti.

Lotta alle alte temperature senza tagliare i capelli

Temperature insostenibili, sudore, umidità, afa, possono rendere la capigliatura che tanto ci inorgogliva lo scorso autunno un vero tormento, perché magari non siamo in grado di gestirla e rischiamo così di correre a troppo drastici ripari. Per chi sta già iniziando a scoraggiarsi non c’è da preoccuparsi, ecco tutti i migliori consigli per superare indenni e capellute i prossimi tre fatali mesi.

I segreti e le acconciature per sfoggiare chiome perfette

Beach waves: no a capelli lisci incollati al collo e alla fronte e sì alle onde naturali. Ci sono due possibilità: la sera prima di andare a dormire lavate la testa, non phonate i capelli ma fate una treccia da tenere durante la notte. Al mattino troverete i capelli leggermente mossi. In alternativa, raccogliete i capelli bagnati, divideteli in due parti e poi arrotolateli fissandoli sulla testa con delle forcine.

Treccia: qui ci si può sbizzarrire con una frizzante treccia laterale da lasciare posare sulla spalla. Così i vostri preziosi capelli non si rovinano per essersi mischiati con il sudore del collo. Per variare potete fare delle treccine sulle tempie.

Chignon: ideale per quando il sole picchia davvero forte, nella sua versione spettinata deve aver dei ciuffetti che scappano. Inoltre è particolarmente efficace su chiome mosse o ricce.

Coda di cavallo alta: questa ci salva anche quando i capelli non sono proprio pulitissimi, se volete ottenere il massimo risultato dovrebbe essere molto alta, ben tirata sulla nuca e fissata, in modo che non caschi in un momento inopportuno.

Come avete visto le opziono salva caldo sono svariate e questa può essere anche l’occasione per provare un look mai tentato prima che poi potremo riproporre.