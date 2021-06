Covid, in Lombardia trovati 81 casi di variante Delta

Individuati 81 casi di contagio di variante Delta (o indiana) in Lombardia. Le rassicurazioni del governatore lombardo Fontana

Scovati finora in Lombardia 81 casi di variante Delta (ex indiana): due ad aprile, 70 nel mese di maggio e 9 agli inizi di giugno. La percentuale della variante sulle genotipizzazioni complessive è pari all’1,20% a maggio e 1,15% a giugno, quindi la variante è in calo sia per le genotipizzazionisia sui contagi registrati.

Intanto Attilio Fontana, governatore della Lombardia, intervenuto a Mattino 5 rassicura:«La variante indiana si sta diffondendo in Inghilterra, ha avuto qualche caso in Lombardia come in Italia, e dobbiamo stare attenti perché si diffonde facilmente ed è un pò meno sensibile al vaccino anche se occorre sottolineare, per non terrorizzare i nostri cittadini, che chi è stato vaccinato, ha percentuali infinitesimali di essere ospedalizzato».