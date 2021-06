Ikea, multa da 1 milione di euro per aver fatto spiare dipendenti

La filiale francese di Ikea e uno dei suoi ex presidente hanno avuto una sanzione per spionaggio dipendenti. Ecco cos’è successo

La filiale francese del colosso Ikea e uno dei suoi ex presidenti hanno ricevuta una condanna pari a 1 milione di euro di multa e pene detentive con condizionale per spionaggio di parecchie centinaia di dipendenti in un periodo che si estende dal 2009 al 2012.

Il tribunale di Versailles li ha ritenuti responsabili di «ricettazione di dati personali in modo fraudolento». Le pene ricevute sono meno pesanti rispetto a quelle avanzate dall’accusa, escludendo soprattutto l’imputazione più grave, ossia la “sorveglianza di massa“.